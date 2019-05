Tressia (Moundir 4) hospitalisée pendant le tournage : elle nous en dit plus

L'aventure Moundir et les apprentis aventuriers a été difficile pour les candidats. Tressia a par exemple eu un souci de santé comme elle l'avait confié à Purepeople : "J'ai eu une infection urinaire qui est montée dans le rein. Donc j'ai été un peu à l'hôpital, mais au final, ça va."

La belle blonde de 29 ans a ensuite expliqué que son binôme Vincent était quant à lui balafré de partout. "J'ai pris ma machette, j'ai coupé le bois et il est venu sur mon visage. J'ai eu un trou. Je me suis brûlé le pied aussi en le mettant dans la braise. J'avais plein de bandes partout", a précisé le candidat de 28 ans. Le duo a ensuite raconté que lors du tournage, les nerfs étaient mis à rude épreuve.

"J'étais tendue du matin au soir, donc je me suis embrouillée avec pas mal de gens. Mais c'est très dur parce qu'on manque de confort, on ne dort pas bien, on mange peu...", s'est justifiée Tressia. Les anciens candidats des Ch'tis ont ensuite révélé que l'entente n'était pas au rendez-vous avec Sébastien, notamment parce qu'il était "hyper lourd". "On s'est beaucoup embrouillé. On a failli en venir aux mains", a conclu la jeune femme.

Fort heureusement, les deux candidats étaient très soudés. Il faut dire qu'ils se connaissent depuis de nombreuses années. Tressia est arrivée dans Les Ch'tis en 2012 et depuis ils sont amis. Reste à savoir si leur belle amitié leur a permis d'aller jusqu'en finale de Moundir et les apprentis aventuriers 4.

