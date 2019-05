Trey Songz papa pour la 1re fois : l'ex de Khloe Kardashian présente son fils

Trey Songz est papa ! Le chanteur de 34 ans a annoncé l'arrivée de son petit garçon sur Instagram. Le 16 mai 2019, il a écrit en légende d'un adorable cliché du petit garçon : "Mon fils, Noah. Nous sommes si reconnaissants et heureux." Vêtu d'une grenouillère aux imprimés ours noirs et blancs, Noah est paisiblement assoupi dans un berceau façon marbre. Trey Songz, dont le vrai nom est Tremaine Aldon Neverson, n'a pas précisé qui est la mère de l'enfant, dont il veut garder l'anonymat.

Le rappeur avait précédemment dévoilé une photo en noir et blanc de sa main tenant un adorable petit pied de bébé, le 15 mai 2019. L'annonce de la naissance de son fils a été un véritable choc pour sa communauté. Ce n'est pourtant pas nouveau, Trey Songz a toujours voulu fonder une famille. "Je veux des enfants. J'ai voulu des enfants depuis plus longtemps que vous ne l'imaginez. J'ai élevé tous les enfants de ma famille. Mon petit frère, qui a 20 ans, vient d'avoir son premier bébé. Je me rappelle, quand il était petit, je lui changeais la couche. Maintenant c'est lui qui le fait", avait confié le rappeur en 2015, dans l'émission de radio américaine Breakfast Club.

Plusieurs personnalités comme Kevin Hart, Drake ou encore 50 Cent ont tenu à féliciter Trey Songz pour cette grande et heureuse nouvelle. En 2016, il a vécu une idylle avec Khloe Kardashian, qui a été assez brève. Trey Songz n'a pas été publiquement en couple depuis des mois. Il y a un an, en mars 2018 était accusé d'avoir violenté une femme lors d'une soirée.