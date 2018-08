Tristane Banon : Amoureuse, heureuse, mariée... et ambassadrice !

Moins de deux mois après son mariage avec Pierre Lefèvre, Tristane Banon devient la nouvelle ambassadrice de la marque parisienne Mamouchka. Et c'est en plein Paris, dans l'hôtel Nolinski que s'est déroulé le shooting photo de cette nouvelle collaboration.

D'après la marque, Tristane "incarne à la fois la fraîcheur et une nouvelle forme de liberté revendiquée". Mamouchka cible avec cette nouvelle campagne "les femmes indépendantes, chics et féminines, sans cesse en quête d'originalité".

C'est donc l'année de toutes les réussites pour la romancière, qui en plus de réussir au niveau professionnel (elle a sorti son nouveau livre début 2018) est également comblée au niveau personnel. Elle a en effet épousé le 30 juin dernier Pierre Lefèvre, le frère de la comédienne Pauline Lefèvre. Un mariage de princesse dont a été témoin son amie proche, Carla Bruni-Sarkozy.

Tristane a donc enfin droit au bonheur, après plusieurs années compliquées. A l'occasion de la promo de son roman Prendre un papa par la main (Robert Laffont) racontait en effet à France Dimanche avoir été larguée par son ex la veille de la naissance de sa fille : "Je me suis retrouvée seule avec ma fille le jour de l'accouchement. Le 'géniteur' est parti la nuit précédente. (...) Le bébé était voulu mais il a décidé de disparaître du jour au lendemain. Depuis, je n'ai plus de nouvelles. (...) J'ai vécu ce que beaucoup de femmes vivent car, malheureusement, élever un enfant seule est aujourd'hui très banal."