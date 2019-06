Tristane Banon : Contre la canicule, elle se met toute nue

À Paris, comme ailleurs en France, le thermomètre frôle les 35 degrés. Pour lutter contre la canicule, chacun est encouragé à s'hydrater et à prendre diverses mesures pour se rafraîchir. La romancière Tristane Banon, qui réside dans la capitale, a trouvé la meilleure parade...

Jeudi 27 juin 2019, sur son compte Instagram suivi par 12 800 abonnés, Tristane Banon a posté une photo d'elle en noir et blanc sur laquelle elle prend le pose dans le plus simple appareil. Elle apparaît nue devant l'objectif du photographe François Berthier. "Tenue de circonstance... #canicule", a t-elle commenté non sans humour en légende de la photo. Et en effet, on comprend son envie de se déshabiller puisqu'à Paris, la chaleur est particulièrement étouffante.

Et puis on imagine que cela ne doit pas déplaire son mari, Pierre Lefèvre, qu'elle a épousé en juillet 2018 et qui est le frère de la comédienne et ancienne miss météo Pauline Lefèvre. Un homme qu'elle évoque d'ailleurs dans son dernier ouvrage intitulé Prendre un papa par la main (Robert Laffont).