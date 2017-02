Tristane Banon : In love et rieuse pour acclamer la compagne de Zinedine Soualem

Jeudi 23 février à Paris, l'artiste-peintre Caroline Faindt célébrait le vernissage de sa nouvelle exposition aux jardins d'Artois, dans le 8e arrondissement de la capitale. À cette occasion, la compagne du comédien Zinedine Soualem a pu compter sur la présence et le soutien de nombreuses personnalités, à commencer par Tristane Banon.

Venue au bras de son compagnon Pierre Lefèvre, la romancière de 37 ans est apparue avec un large sourire devant les caméras, prenant volontiers la pose et taquinant joyeusement celui qui partage sa vie. Joueuse et rieuse, celle qui est maman d'une petite Tanya (16 mois, née de sa relation avec l'ancien joueur de foot Pierre Ducrocq) a pris quelques minutes pour aller féliciter l'artiste de la soirée en lui adressant un baiser sur la joue.

Outre Tristane Banon et Pierre Lefèvre se trouvaient également à l'événement la présentatrice Alicia Fall, l'animatrice Marie Mamgioglou, Laurence Roustandjee et Véronique de Villèle, le rappeur Yannick, le comédien Jean-François Dérec, Guy Amram et sa femme Mariam Sissoko, Emmanuelle Boidron, le directeur général de la fondation Claude Pompidou Richard Hutin, Pierre Cornette de Saint-Cyr et Gonzague Saint-Bris, le styliste Christophe Guillarmé, l'actrice Corinne Touzet et le comédien Anthony Dupray.