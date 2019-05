Tristane Banon, peinée, lance un appel pour sa fille Tanya

Comme d'autres anonymes ou célébrités avant elle, la romancière Tristane Banon compte sur Twitter pour faire des miracles. Le 22 mai, elle a déclaré avoir perdu un objet lié à la naissance de sa fille Tanya. Elle a donné des coordonnées où la joindre avec l'espoir que son voleur tombe sur son message...

"À vous qui cambriolez les voitures à Montparnasse, pourriez-vous renvoyer ce souvenir qui vous encombre et qui me manque terriblement ? Ma maison d'édition Robert Laffont, 30 place d'Italie 75013, sera heureuse de le réceptionner au nom de ma fille Tanya Banon. #faitestourner", a-t-elle écrit sur son compte Twitter suivi par un peu moins de 2000 abonnés. Un message accompagné d'une photo tirée de ses archives personnelles sur laquelle on peut voir le petit bras de bébé de sa fille Tanya avec un bracelet de naissance révélant qu'elle est née précisément le 5 octobre 2015 à 15h13.

Quelques heures plus tard, Tristane Banon postait un autre message, en demandant l'aide de l'établissement où sa fille, fruit d'une relation passée, est née. "Si l'@hopital_necker peut rééditer le même ?! Je ne sais pas si c'est administrativement possible... et ça ne sera jamais le même... mais quand même ?!", a-t-elle écrit.

À un internaute un peu critique lui faisant remarquer qu'il est étrange de laisser un bien si précieux dans une voiture, la romancière a rétorqué qu'il s'était trouvé là par "un concours de circonstances".