Tristane Banon : Qui est son nouveau compagnon ?

De retour en librairies avec le livre Prendre un papa par la main (Robert Laffont), la romancière Tristane Banon relate le récit, à tendance très autobiographique, d'une femme qui s'apprête à accoucher alors que son conjoint s'est fait la malle. La jeune femme, aujourd'hui heureuse maman, a retrouvé l'amour.

A 38 ans, Tristane Banon savoure la vie auprès de sa fille, Tanya, âgée de 2 ans, et de son nouveau chéri, Pierre Lefèvre. Discrète sur sa vie privée, la romancière a cependant fait quelques confidences à ce sujet auprès de Gala. On apprend ainsi que son amoureux n'est autre que le frère de la comédienne et ancienne miss météo, Pauline Lefèvre, qu'il travaille dans le milieu médical et qu'ils se sont rencontrés grâce à une amie. "Je suis arri­vée avec ma fille sous le bras pour prendre un verre avec lui. Et là, j'ai assisté à un véri­table coup de foudre entre lui et Tanya. Comme si ma fille qui avait alors trois mois avait décidé de le choi­sir comme papa", a-t-elle confié.

Alors que leur histoire d'amour se porte comme un charme, Tristane Banon ne se ferme aucune porte pour l'avenir. "Se marier ? Un jour sûre­ment... Bien­tôt peut-être...", a-t-elle lâché, mystérieuse.

Thomas Montet