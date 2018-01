Tristane Banon : Son ex-chéri l'a quittée à la naissance de sa fille

En 2015, Tristane Banon donne naissance à son premier enfant, une petite fille prénommée Tanya, fruit de son amour avec le footballeur Pierre Ducrocq. Malheureusement, sa joie sera de courte durée puisque son compagnon décide de la quitter. Aujourd'hui, elle a retrouvé l'amour.

A l'occasion d'une interview au journal Le Figaro, concernant la parution de son nouveau livre intitulé Prendre un papa par la main (Robert Laffont), on apprend que le roman de Tristane Banon, qui relate le coup de foudre entre un bébé et celui qui va devenir son père, est autobiographique. "Son ancien compagnon, le footballeur Pierre Ducrocq [ancien milieu de terrain du Paris Saint-Germain, NDLR], l'a quittée au moment de la naissance de leur fille, en 2015. Trois mois plus tard, un autre Pierre est venu créer 'cette cellule familiale spontanée', pour finir par adopter Tanya, à tout juste un 1 an", écrit le journal. Si on ne connaît pas la cause de la rupture entre les ex-amoureux, la romancière de 38 ans ne veut pas voir ce livre "comme une thérapie" ni "une revanche à prendre".

Aujourd'hui en couple avec Pierre Lefèvre, Tristane Banon est épanouie et la maternité l'a changée. "Je suis en grande mutation intérieure", confie-t-elle. Cette mutation se concrétise par l'envie de nouveaux projets et de nouveaux horizons. Ainsi, outre l'écriture, la jeune femme prend des cours de théâtre et se voit bien enfiler une nouvelle casquette... Elle a récemment interviewé son amie Carla Bruni pour Paris Match.

Thomas Montet