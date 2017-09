Troy Aikman : À 50 ans, l'ex-star de la NFL s'est remariée

"2 juin 2017, un jour spécial : celui où j'ai demandé l'amour de ma vie en mariage", écrivait il y a quelques semaines Troy Aikman sur Instagram, annonçant au détour d'une photo prise sur les bords du Lac de Côme ses fiançailles avec sa compagne Capa Mooty.

Le chapitre suivant s'est écrit samedi 2 septembre : "Mesdames et messieurs, Monsieur et Madame Aikman", a fièrement inscrit le quarterback de légende en partageant une image de leur mariage... "Quel honneur d'immortaliser ce couple formidable entouré par sa famille et ses amis", a commenté le photographe qui en est l'auteur, repostant la photo sur son propre compte.

En couple depuis février 2016, l'ancienne gloire de la NFL sous le maillot des Cowboys de Dallas et sa chérie se sont unis au cours d'une cérémonie intime sur une plage de Californie, suivie d'une réception au Four Seasons de Santa Barbara. Des noces tellement sages que les jeunes mariés étaient de retour à Dallas dès le dimanche soir, remarque le grand quotidien local.

Triple vainqueur du Super Bowl avec les Cowboys et membre du Hall of Fame du foot US depuis 2006, Troy Aikman, 50 ans, est père de deux filles (Jordan, 16 ans, et Alexa, 15 ans) issues de son mariage passé avec Rhonda Worthey, dont il a divorcé en 2011. La nouvelle madame Aikman, Capa Mooty, a quant à elle deux grands garçons, Luke et Val.