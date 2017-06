Troy Aikman : Fiançailles romantiques, à 50 ans, pour l'ex-star de la NFL

Il fut autrefois le fiancé rêvé de bien des Texanes, mais ça, c'était avant : légende de la NFL et des Cowboys de Dallas, Troy Aikman est aujourd'hui l'homme d'une seule et va d'ailleurs se remarier.

Divorcé en 2011 de Rhonda Worthey, après onze ans de mariage et deux filles (Jordan, 15 ans, et Alexa, 14 ans), le quarterback trois fois vainqueur du Super Bowl a annoncé via Instagram ses fiançailles avec sa compagne Capa Mooty et se prépare donc à 50 ans à convoler en secondes noces.

"2 juin 2017, un jour spécial : celui où j'ai demandé l'amour de ma vie en mariage", a écrit le champion de football américain en légende d'une photo du couple prise, au cours de son séjour en Europe, sur les bords du Lac de Côme. Un cadre idéalement romantique pour un tel moment...

La future madame Aikman, en couple avec l'ancienne gloire des Cowboys depuis au moins un an et demi, est elle aussi maman de deux enfants issus d'une précédente relation, deux garçons en l'occurrence : Luke, qui joue au football, et Val, qui joue... de la guitare.

Intronisé dans le Pro Football Hall of Fame en 2006, six ans après sa retraite sportive, Troy Aikman s'est reconverti en commentateur sportif de premier plan sur le réseau Fox.