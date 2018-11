Tuerie en Californie : Tamera Mowry (Sister, Sister) pleure sa nièce assassinée

Mercredi 7 novembre 2018, les États-Unis ont de nouveau été frappés par une tuerie de masse. Un homme de 28 ans, ancien soldat du corps d'élite des marines, a ouvert le feu lors d'une fête étudiante organisée dans un restaurant de Thousand Oaks, au Nord-Est de Los Angeles. Le bilan provisoire fait état de douze morts et de nombreux blessés. Parmi les victimes se trouvait Alaina Housley, la nièce de l'actrice Tamera Mowry.

Sur Instagram, la star de 40 ans, connue du grand public pour avoir joué dans les années 1990 avec sa soeur jumelle Tia Mowry dans la sitcom Sister, Sister, a publié un message poignant pour rendre hommage à Alaina. Tout juste âgée de 18 ans, la jeune fille s'apprêtait à partir étudier un semestre en Italie. Elle était la fille d'Arik Housley, le frère de son mari Adam Housley, un ancien présentateur de la chaîne Fox News.

"Alaina. Ma douce, ma douce Alaina. Mon coeur se brise. Je n'arrive toujours pas à y croire. La façon dont tu nous as été arrachée n'est pas juste et c'était bien trop tôt. J'ai eu la chance de te connaître depuis tes 5 ans. Tu as volé mon coeur. Nos blagues me manqueront et nos sessions sur le piano. (...) Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Tu feras un ange magnifique. Mon coeur et mes prières accompagnent chaque victime de cette tragédie", a écrit Tamera.