Twenty One Pilots : Ils tiennent leur pari et finissent en boxer sur scène !

Dimanche 12 février, Los Angeles déroulait le tapis rouge aux stars à l'occasion de 59e édition des Grammy Awards. Parmi les récompensés, Josh Dun et Tyler Joseph, qui forment le groupe Twenty One Pilots. Pour recevoir leur prix, ils sont apparus... en sous-vêtements.

Conviés à monter sur la scène du Staples Center pour recevoir leur récompense dans la catégorie Meilleur Duo Pop/Performance en groupe grâce au tube Stressed out, Tyler Joseph et Josh Dun ont expliqué la raison pour laquelle ils étaient en boxers ! Tyler a raconté avoir accepté un défi lancé par son complice alors qu'ils regardaient ensemble, chez lui à Columbus (Ohio) et en sous-vêtements, une précédente édition des Grammy Awards. "C'était il y a quelques années. Avant que Josh et moi soyons capables de gagner notre vie en faisant de la musique. (...) Il m'a dit : 'Si un jour on va aux Grammy, si on en gagne un, on devrait le recevoir dans cet accoutrement'", a-t-il raconté. Pari tenu !