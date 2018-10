Twilight de retour : Une trilogie et un 5e chapitre pour bientôt ?

Entre un 5e volet pour la franchise "Twilight" et une nouvelle histoire centrée sur la relation entre les personnages de Renesmée et Jacob, l'actualité de la franchise repart de plus belle. On fait le point avec l'auteure de la saga littéraire, Stephenie Meyer.

Quid du cinéma ? Robert Pattinson reprendrait-il son rôle d'Edward Cullen dans Midnight Sun si celui-ci venait à être adapté ? Mackenzie Foy, qui est la vedette d'une adaptation de Casse-Noisette prévue pour Noël, serait-elle partante pour donner la réplique à Taylor Lautner dans un spin-off autour de leurs personnages ? En septembre 2016, le studio en charge de Twilight, Lionsgate, était partant. "C'est une possibilité. Pas une certitude, mais une possibilité. Tout est dans les mains de Stephenie. Si elle veut raconter une nouvelle histoire en lien avec les personnages originaux, nous serons là pour elle", avait déclaré le codirecteur Patrick Wachsberger.

Abonnez-vous à Purepeople sur facebook

À ne pas rater