Tyler Blackburn en couple avec un "homme génial" : confidences sur sa sexualité

En avril 2019, Tyler Blackburn trouvait le courage de faire son coming-out bisexuel. Disant "lutter" depuis des années contre son attirance pour les hommes, il avait évoqué sa sexualité pour la première fois dans le magazine The Advocate. "Je suis queer. Je m'identifie comme bisexuel depuis l'adolescence. Je veux juste me sentir bien dans ma peau, mon esprit et mon coeur", avait-il confié.

Deux mois après sa déclaration, il vient de donner une interview au magazine Playboy, où il révèle être en couple. Son coming-out lui a permis de se rendre compte que "le monde est un peu plus bienveillant que je le pensais". Alors qu'il n'avait "qu'expérimenté" sa sexualité avec des hommes étant adolescent, Tyler Blackburn n'a commencé à sortir avec des garçons qu'à partir de ses 26 ans. "J'ai dû vraiment être patient avec moi-même. Certaines choses sont plus simples avec des femmes, déjà anatomiquement, et il y a une forme de liberté là dedans", explique t-il.

"Avec l'âge, je me rends compte que le sexe est bien meilleur quand il y a quelque chose entre deux personnes", reconnait Tyler Blackburn, tout en révélant être en couple avec "un mec génial". "Ce n'est pas juste un corps. Je suis beaucoup plus libre avec la sexualité désormais. C'est un joli aspect de la vie", poursuit l'acteur de Pretty Little Liars.

"Des fois, la bisexualité est comme une zone grise. J'ai dû faire le point dans ma tête et me dire que je savais que c'était vrai et sincère quand j'étais amoureux d'une femme ou quand on couchait ensemble. Je me suis promis de ne pas discréditer cela à cause de ce que les autres peuvent penser de la bisexualité", conclut-il. On lui souhaite beaucoup de bonheur.