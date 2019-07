Tyler Skaggs : Le jeune joueur de baseball retrouvé mort à 27 ans

Tyler Skaggs, célèbre joueur américain de baseball chez les Angels de Los Angeles, est mort lundi 1er juillet 2019 à l'âge de 27 ans. Son corps sans vie a été retrouvé dans l'État du Texas, dans sa chambre d'hôtel au matin, selon les informations fournies par son équipe à TMZ.com. Une enquête est en cours afin d'identifier les causes de son décès. Deux jours plus tôt, ce talentueux lanceur de balle jouait contre Oakland et s'était déplacé avec son équipe au Texas en vue d'un match contre les Rangers.

"C'est avec une immense tristesse que nous annonçons la mort de Tyler Skaggs plus tôt dans la journée", ont déclaré les Los Angeles Angels dans un communiqué. L'athlète aurait fêté ses 28 ans le 13 juillet prochain, et a évolué en Major League de Baseball pendant sept ans, jouant sous les couleurs des Arizona Diamondbacks et celles des Los Angeles Angels. Depuis l'annonce de sa mort, les hommages de ses collègues, fans et proches se multiplient sur les réseaux sociaux.

La mort si soudaine de Tyler Skaggs a des allures de casse-tête pour la police locale, toujours selon les informations de TMZ.com. Les autorités indiquent qu'elles ont été contactées depuis l'hôtel Hilton de Southlake pour un "homme inconscient dans une chambre". "Les officiers sont arrivés et ont trouvé cet homme qui ne répondait pas. Il a été déclaré mort sur les lieux. L'enquête est toujours en cours et nous transmettrons des informations pertinentes quand elles seront disponibles", est-il indiqué. La police a cependant précisé qu'il n'y avait aucune trace de suicide.

Tyler Skaggs laisse derrière lui son épouse, Carli, avec qui il s'était marié en 2018.