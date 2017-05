Tyra Banks face à la justice: On l'accuse d'avoir humilié et agressé une mineure

Tyra Banks est dans de sales draps. Le super topmodel qui a rejoint l'émission America's Got Talent est traînée en justice par un couple et leur fille mineure, candidate déçue du célèbre télé-crochet américain.

Selon les informations du New York Daily News, la mère qui a souhaité rester anonyme et se fait appeler "Jane Doe", a porté plainte contre l'ancienne star des podiums qu'elle accuse d'avoir traumatisé, insulté et humilié leur fille "Mary Doe" lors d'un enregistrement de l'émission, qui s'est déroulé à Los Angeles, le 19 mars dernier.

Elle assure que Tyra "a insinué que Mary avait été conçue par accident et s'est moquée de la performance de sa mère. Elle a ridiculisé Mary et sa chanson, devant tout un tas de caméras qui la filmaient". La jeune fille était venue accompagnée de ses parents pour sa deuxième audition, afin d'interpréter une chanson de leur composition, écrite par sa mère et jouée à la guitare par son père. Mais tout ne s'est pas déroulé comme prévu...

Le morceau en question, qui se veut un hommage à la maternité et aurait été composé en l'honneur de leur enfant, n'a pas du tout plu à l'ancienne star de l'émission Top Model USA. La bombe de 43 ans, aurait alors ridiculisé la famille avant de secouer la petite par les épaules en lui ramenant les cheveux en arrière, ce qui l'aurait "effrayée et stressée".

En outre, les producteurs du show auraient tenté de mettre en scène sa réaction, afin qu'elle fasse mine d'être gênée par la prestation de ses parents. Il est aussi question d'un contrat qu'ils auraient tenté de faire signer en douce à la jeune fille, avant qu'on leur signifie clairement qu'ils n'étaient pas qualifié pour la suite du programme.

"Elle est complètement déprimée et très angoissée nerveusement. A cause de ce traitement abusif, elle ne peut même plus écouter notre chanson", s'est plainte la mère qui réclame des dommages-intérêts pour le choc émotionnel ainsi que l'agression verbale et physique que Tyra Banks leur a volontairement infligé. De son côté, la société de production a décidé de ne pas inclure la scène incriminé au montage et pris la défense de son animatrice, louant "son instinct maternel et son énergie positive".

