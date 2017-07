Tyra Banks : Son protégé accusé d'avoir frappé sa petite amie avec une Bible

Des couples scellent leur amour, d'autres se déchirent ! C'est le cas de Christopher Hernandez, que son ex-petite amie accuse de violence et de harcèlement. Le mannequin l'aurait agressée avec une Bible et s'en est expliqué devant une juge...

La plaignante s'appelle Talia Sperandio et a fondu en larmes lors du procès sans jury à la cour criminelle de Manhattan. La jeune femme y a révélé les détails de sa relation avec Christopher Hernandez et les abus dont elle a été victime. Elle a précisé à la juge, au cours de sa comparution : "Il m'a giflée au visage avec une Bible et m'a jeté des trucs."

Selon Talia Sperandio, les incidents violents ont commencé en décembre 2016. L'employée en agence de management de mannequins - l'agence Model Management Group, basée à New York - aurait appelé la police à plusieurs reprises, sans que Christopher Hernandez soit arrêté. En janvier dernier, il se serait rendu à son domicile en pleine nuit et l'aurait insultée, soupçonnant la présence d'un autre homme. "J'avais peur. Il était capable d'enfoncer la porte", a ajouté Talia.

L'accusé s'en défend et affirme, au contraire, avoir été victime de son ex-petite amie. Talia Sperandio lui aurait écorché la cornée au cours d'une dispute en pleine dernière Fashion Week.

Christopher Hernandez a été reconnu coupable de harcèlement. La peine du modèle repéré par Tyra Banks et ancien participant à l'émission America's Next Top Model (saison 20) sera prononcée le 11 août.