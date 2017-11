Tyrese Gibson (Fast & Furious) menace de quitter la franchise et fond en larmes

Sur Facebook, il a également publié ce même jour une étrange vidéo où il évoque ses problèmes personnels. Attaqué en justice par son ex-femme Norma Gibson, qui l'accuse de maltraitances envers leur fille de 10 ans Shayla (des faits qu'il a toujours niés), le comédien américain assure que son ancienne épouse agit simplement par intérêt financier. Désespéré et en larmes, il explique aussi dans sa vidéo qu'il est "presque sans le sou" et qu'il faut "prier" pour lui et sa famille. "Ne me prenez pas mon enfant. C'est tout ce que j'ai. S'il vous plaît, ne me prenez pas mon enfant. (...) Je n'ai pas vu mon enfant depuis deux mois. Je veux juste voir mon bébé, mais personne ne m'écoute. Je me fais 13 000 dollars par mois, qu'est-ce que tu veux de plus ? Je ne te déteste pas, Norma. Je n'arrive juste pas à comprendre pourquoi tu me hais. Tu ne peux pas te réveiller et m'accuser d'un truc que je n'ai pas commis", a-t-il notamment déclaré.