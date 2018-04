Tyrese Gibson : La star de Fast & Furious va de nouveau être papa !

Carnet rose en vue pour Tyrese Gibson. L'acteur de Fast & Furious et partenaire de jeu de Vin Diesel va de nouveau être papa. La star attend son premier enfant avec sa jeune épouse, Samantha Gibson. L'heureux événement a été confirmé en personne par Tyrese à People. "C'est incroyable", a-t-il témoigné, extatique, au site américain en révélant que le bébé, une fille, était attendu pour septembre.

Samantha Gibson avait appris sa grossesse en janvier dernier, neuf mois après leur mariage surprise à la Saint-Valentin. S'il s'agit de leur premier enfant ensemble, Tyrese Gibson, 39 ans, est déjà papa d'une autre fille, Shayla (10 ans). La fillette avait fait les gros titres de la presse tabloïd outre-Atlantique car ses parents se battaient pour obtenir sa garde. En novembre dernier, le juge a permis à l'acteur américain d'obtenir une garde partagée. "Aujourd'hui n'est pas une victoire pour moi, c'est une victoire pour notre fille, Shayla... qui malheureusement a été exposée à la tension, à la honte publique et privée, et qui a grandi déchirée entre deux parents qui ne sont plus mariés", écrivait Tyrese Gibson sur Instagram. Aujourd'hui, la situation est bien plus claire, et le comédien également vu dans la saga Transformers va pouvoir profiter pleinement de sa fille aînée et de son futur bébé !