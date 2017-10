Ugly Betty : Justin, alias Mark Indelicato, change encore radicalement de style

À 22 ans, Mark Indelicato a disparu du petit écran après avoir incarné pendant quatre saisons le personnage de Justin dans la série Ugly Betty mais il est très présent sur les réseaux sociaux. Le jeune homme a bien grandi et aime régulièrement changer de look. Sur Instagram, il poste régulièrement ses différents styles.

Mark Indelicato, ancien interprète de Justin Suarez, le neveu de Betty dans la série comique à succès, aime bien jouer avec son apparence et cela se traduit par des choix pour le moins audacieux. On a déjà pu avoir un aperçu de son look hispter, renforcé par une fine moustache, mais on le découvre également adepte du cuir, des hauts en résille et des tenues féminines. Le jeune homme aime aussi le maquillage et change souvent de coupe et de couleur de cheveux. Récemment il avait ainsi opté pour du orange avant de repasser au brun et de se raser le crâne de près.

Côté carrière, Mark Indelicato a joué l'an dernier dans Dead of Summer et depuis, plus rien...