Uma Thurman, ce choix qu'elle a fait : "Une des pires décisions de ma carrière"

Véritable icône des années 1990, entre Pulp Fiction, Batman & Robin, Bienvenue à Gattaca et Chapeau melon et bottes de cuir, Uma Thurman avait fini la décennie en apothéose en mettant au monde son premier enfant, Maya, fruit de ses amours avec Ethan Hawke. Quelques semaines après la naissance, Peter Jackson était venu lui proposer un rôle-clé dans ce qui ressemblait à une future franchise : Le Seigneur des Anneaux. Uma Thurman devait y tenir un rôle prépondérant...

Invitée sur le plateau de Stephen Colbert – grand fan de l'univers de Tolkien devant l'Éternel –, l'actrice américaine a confirmé avoir refusé le rôle d'Eowyn. "C'était il y a bien longtemps, et je considère cela comme l'une des pires décisions de ma carrière, a-t-elle avoué avant de s'expliquer. Mais je venais d'accoucher de mon premier enfant, et je ne sais pas... je me sentais obligée de rester chez moi... C'est vraiment un regret que j'ai."

Il faut dire que l'engagement avait un prix. Uma Thurman aurait en effet dû partir pour trois mois en Nouvelle-Zélande alors qu'elle venait à peine de commencer à fonder une famille du côté de Los Angeles. Le choix lui est apparu comme une évidence, elle a refusé.

Si Uma Thurman regrette encore d'avoir dit non – le rôle sera finalement dévolu à l'actrice australienne Miranda Otto –, elle peut se consoler en se disant que si elle avait dit oui au Seigneur des Anneaux, elle aurait peut-être dû faire une croix sur un autre rôle-clé de sa carrière, celui de Beatrix Kiddo, alias Black Mamba, la fameuse héroïne de Kill Bill.