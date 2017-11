Uma Thurman dézingue Harvey Weinstein : "Tu ne mérites même pas une balle"

Uma Thurman manie bien involontairement l'art du teasing. Après avoir d'abord confié, avec beaucoup de sang-froid, qu'elle ne attendrait de s'exprimer sur l'affaire Weinstein de peur de ne pas trouver les bons mots dans la précipitation, l'actrice de Pulp Fiction et Kill Bill a commencé à dézinguer, doucement mais sûrement. Sur Instagram, au détour d'un message adressé à ses fans à qui elle souhaite un joyeux Thanksgiving, la star révèle avoir été agressée (ou harcelée) sexuellement au moyen du hashtag #MeToo, sans donner guère plus de détails.

"Je suis reconnaissante aujourd'hui d'être en vie, pour tous ceux que j'aime et pour tous ceux qui ont le courage de se tenir debout pour aider les autres. J'ai dit récemment que j'étais en colère, et j'ai quelques raisons de l'être, #MeToo, au cas où vous ne l'aviez pas deviné en regardant l'expression sur mon visage", écrit-elle d'abord en légende d'une photo en noir et blanc qui rappelle étrangement une ambiance à la Tarantino.

Elle poursuit : "Je pense que c'est important de prendre son temps, d'être juste et exacte alors... Joyeux Thanksgiving à tout le monde ! (Excepté à toi, Harvey, et tous tes méchants sbires – je suis contente que tout aille lentement – tu ne mérites même pas une balle)." Et de conclure par un "stay tuned" ("restez branchés et à l'écoute", en quelque sorte) qui annonce un nouvel épisode probablement plus violent...