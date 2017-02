Uma Thurman et Arpad Busson : Fin de leur guerre sans merci pour leur fille Luna

"C'est merveilleux d'être arrivés à une conclusion." On ne peut qu'abonder dans le sens d'Uma Thurman, soulagée à la sortie de la Cour suprême de New York, tant la bataille que l'actrice et son ancien compagnon Arpad Busson se livraient devant la justice pour les modalités de la garde de leur fille Luna devenait nauséabonde... Il fallait, pour le bien de la fillette de 4 ans, mettre un terme au déballage et aux coups bas, c'est désormais chose faite : en fin de semaine dernière, l'ex-couple a trouvé un terrain d'entente et formalisé son arrangement.

L'avocate de l'héroïne de Pulp Fiction et Kill Bill, Eleanor Alter, a confirmé le dénouement au sortir de la brève audience qui a permis vendredi dernier d'entériner la fin du bras de fer : Uma Thurman, présente au tribunal pour cet épilogue, a obtenu la garde principale de sa fille Altalune Florence Thurman-Busson, surnommée Luna, née en 2012 de ses amours avec l'homme d'affaires français de 54 ans qui fut son compagnon de 2007 à 2014.

La seule chose qu'il manque à Luna...

Devant le juge new-yorkais Matthew Cooper, l'actrice de 46 ans a indiqué avoir bien pris connaissance de l'intégralité des 38 pages que compte l'accord et a affirmé être en pleine possession de ses moyens pour le signer. Arpad Busson en avait fait autant et y avait apposé sa griffe dès jeudi 26 janvier avant de quitter New York, où un de ses conseils le représentait lors de l'ultime audience, mais Uma, vue mercredi soir avec Luna au spectacle Paramour du Cirque du Soleil, était alors occupée par une lecture d'une pièce – The Parisian Woman – qui sera donnée à Broadway, comme elle l'a expliqué vendredi à la cour. Après avoir formalisé par téléphone son accord, son avocate l'a rejointe à Broadway avec les documents à signer. Le magistrat s'est félicité de cette issue qui lui évite d'avoir à arbitrer le conflit des deux parents : "C'est une excellente chose pour la cour, pour les avocats, pour les deux parties et, plus important que tout, pour l'enfant. Luna a tous les atouts dans la vie, deux parents qui l'aiment et subviennent amplement à ses besoins. Elle a toutes les chances d'être épanouie, sur le plan culturel et éducatif, et d'être aimée par ses parents et ses frères et soeurs." Matthew Cooper n'ignore pas en effet qu'Uma Thurman est aussi la maman de Maya (18 ans) et Levon (14 ans), issus de son mariage passé avec son partenaire de Bienvenue à Gattaca Ethan Hawke et qui vivent à New York avec leur mère et leur petite soeur, tandis qu'Arpad Busson a eu avec le top model Elle Macpherson, qu'il a fréquentée entre 1996 et 2005, deux fils – Flynn et Aurelius, qui fêtent ce mois-ci leur 19e et 14e anniversaire.

"La seule chose qu'il lui manque, et j'espère que ça va venir, a poursuivi le juge en évoquant Luna, c'est que ses parents parviennent à mettre de côté leurs rancoeurs pour être capables de coopérer... Si les parents peuvent travailler ensemble, collectivement, alors elle aura tout ce qu'un enfant peut désirer dans la vie."

Coups bas et allégations sordides, mais... "l'espoir fait vivre"

À la sortie du tribunal, Uma Thurman, soulagée, s'est satisfaite de la fin de la procédure et de cet accord dont les termes n'ont pas été communiqués. Quant à savoir si, suivant les voeux du juge, elle pense qu'il lui sera possible d'avoir une relation amicale avec son ancien compagnon, son pronostic se veut prudent : "L'espoir fait vivre", a-t-elle éludé.

Il faut dire que le dernier acte de la guerre qu'elle s'est livrée pendant deux ans avec Arpad Busson, désireux d'avoir plus souvent sa fille avec lui à Londres et aux Bahamas et d'avoir plus son mot à dire dans son éducation, a été sanglant, au cours des huit jours de débats décisifs devant la Cour suprême de New York. Tous les coups bas semblaient permis : il l'accusait de mélanger alcool et médicaments psychiatriques pour faire face au stress, elle répliquait en le taxant entre autres d'être un père négligent et un compagnon colérique. Devant la cour, le financier avait ainsi dû admettre avoir payé un camarade pour passer son examen à sa place lors de ses études en Suisse, mais avait catégoriquement démenti d'autres allégations de la partie adverse selon laquelle il aurait été accro aux prostituées, aurait violenté son ex-compagne Elle Macpherson ou encore aurait abandonné la fillette.

Ils se disputaient aussi la somptueuse bague de fiançailles d'une valeur d'1,5 million de dollars que le golden boy avait offerte en 2008 à la star hollywoodienne : les fiançailles n'avaient duré que quelques mois, mais le couple, après une brève rupture, s'était reformé et Arpad Busson avait redonné la bague à sa compagne après la naissance de Luna en 2012.

Un psychologue intervenu lors de la procédure avait mis en garde la cour, pour l'établissement de son verdict, contre la relation délétère de l'ex-couple. Heureusement qu'un terrain d'entente a pu être trouvé, coupant court à cette bataille de chiffonniers. Une issue positive qu'a également louée l'avocate désignée par le tribunal pour défendre les intérêts de Luna. Après le pire, place au meilleur.