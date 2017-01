Un acteur de 11 ans nommé dans les catégories à la fois féminine et masculine

Il est en train d'écrire l'histoire. À 11 ans, Ameko Eks Mass Carroll est un acteur qui s'identifie comme gender fluid, à savoir neutre. Né garçon, il se considère dès fois comme une fille, et parfois ni l'un ni l'autre. Ce jeune acteur canadien a eu le plaisir de découvrir aux Leo Awards qu'il avait été nommé dans deux catégories pour le même rôle, à savoir meilleur acteur et meilleure actrice, pour sa performance dans le court métrage Limina.

Un grand pas pour la communauté LGBT, à l'heure où le débat sur la théorie des genres fait rage. Walter Daroshin, membre de la Motion Picture Arts & Sciences Foundation of British Columbia et président des Leo Awards a affirmé vouloir "reconnaître l'importance de l'inclusivité [l'acceptation de la pluralité au sein des sociétés, NDLR] lorsqu'il s'agit d'honorer l'excellence artistique".

"J'aimerais envoyer un énorme merci aux Leo Awards pour faire que les gens sous le 'parapluie' transgenre soit mieux accueilli dans le monde", s'est félicité le jeune acteur dans un communiqué. Limina raconte l'aventure d'un gender fluid curieux qui embarque dans un parcours nourri de bienveillance et qui va changer la vie des habitants de son village.

Des stars gender fluid

Etre gender fluid est aujourd'hui popularisé par des visages bien connus du grand public. La dernière star à avoir assumer cette revendication n'est autre que Ruby Rose, l'actrice d'Orange Is The New Black qui est actuellement à l'affiche de xXx - Reactivated. "Je suis une femme. Je veux un jour avoir des enfants et je suis ravie de ne pas avoir franchi le pas [de la chirurgie pour changer de sexe NDLR]", confiait ainsi la jeune femme qui s'est parfois sentie garçon durant son enfance. "J'ai des amis - de genre neutre - qui ne veulent pas qu'on fasse la différence entre 'il' et 'elle'. C'est juste une habitude à prendre, ce n'est pas si compliqué."