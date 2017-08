Un acteur de Twin Peaks tente de tuer sa petite amie avec une batte de baseball...

Acteur de la troisième et dernière saison de Twin Peaks (actuellement diffusée sur Showtime et sur Canal+ en France), Jeremy Lindholm est accusé d'avoir frappé sa petite amie et d'avoir tenté de la tuer. Il sera prochainement inculpé pour tentative de meurtre.

Selon TMZ, l'interprète de Mickey dans l'épisode 6 de la série de David Lynch sera prochainement inculpé pour tentative de meurtre. La police de la ville de Spokane, dans l'État de Washington, serait intervenue après avoir été avertie par un commerçant qu'un homme était en train de battre une femme à coups de batte de baseball. Quand les policiers sont arrivés sur place, Jeremy Lindholm a tenté de fuir, sa batte toujours à la main. Il a fini par se rendre et a été emmené au poste.

D'après les premiers témoignages et éléments donnés par les vidéos de surveillance, le comédien aurait violemment frappé sa compagne une douzaine de fois, au visage et sur le corps à l'aide de sa batte. Il aurait également essayé de l'étouffer, en affirmant qu'il voulait la tuer. Il est détenu à la prison du comté de Spokan et sa caution a été fixée à 100 000 dollars. Quant à la victime, elle a été transportée à l'hôpital mais son pronostic vital n'est pas engagé.

Devenu acteur sur le tard, Jeremy Lindholm avait joué dans plusieurs courts métrages dont Game of Cards, le plus remarqué d'entre eux. De quoi lui offrir un ticket pour la saison événement de Twin Peaks, mais aussi deux rôles dans des longs métrages : les films d'horreur Memoir of a Cannibal et Thread This Fantasy (qui sort aux États-Unis le 19 août).