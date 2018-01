Un beau mannequin trouve l'amour après s'être fait usurper son identité

C'est une histoire d'amour qui pourrait inspirer les plus grands studios hollywoodiens. Interviewée jeudi 18 janvier 2018 par le site du Daily Mail, Emma Perrier a raconté l'étrange et folle manière dont elle a rencontré celui qui partage sa vie depuis près d'un an.

Fin 2015, cette Française de 34 ans basée à Londres s'était inscrite sur l'application de rencontres Zoosk dans l'espoir de trouver le grand amour. Très vite, elle avait commencé à discuter avec un certain Ronnie Sciculna, beau brun au regard ténébreux d'origine italienne, lui aussi âgé d'une trentaine d'années. Complètement tombée sous son charme, Emma Perrier a entretenu avec lui une relation épistolaire de plusieurs mois... avant de comprendre que celui qu'elle "aimait" déjà et qu'elle avait si hâte de rencontrer n'existait pas.

Merci Google

Derrière le profil de Ronnie Sciculna se cachait en réalité un homme de 55 ans, Alan Stanley. Divorcé, celui-ci avait usurpé l'identité d'un beau mannequin turc, Adem Güzel, en s'emparant de toutes ses photos Instagram. Durant plus de six mois, Alan Stanley a ainsi trompé Emma Perrier en lui faisant croire qu'il était le beau jeune homme qu'elle voyait chaque jour en photos. Lorsqu'elle lui proposait de fixer un rendez-vous pour qu'ils se rencontrent, il trouvait toujours une "excuse", prétextant des voyages aux quatre coins de l'Europe ou des urgences familiales. Devenue suspicieuse, Emma Perrier avait fini par utiliser l'outil Google qui permet de tracer la source exacte des photos, découvrant le nom du véritable homme sur les photos.

Après avoir confronté Alan Stanley, la jeune femme s'est ensuite empressée de retrouver la trace d'Adem Güzel sur Facebook. Emma Perrier ne voulait pas que d'autres femmes se fassent piéger. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais ce qui s'était transformé en arnaque a fini par donner lieu à un joli retournement de situation. Touché par son histoire, Adem Güzel (alors rentré en Turquie après avoir vécu un temps à Manchester) a proposé à Emma Perrier de la rejoindre à Londres en avril 2016 pour la rencontrer. Le coup de foudre fut immédiat. "Je crois au destin. Une part de moi est reconnaissante envers Alan, parce que s'il ne m'avait pas fait subir cette arnaque, je n'aurais jamais rencontré Adem qui, je pense, est l'amour de ma vie", a-t-elle conclu.