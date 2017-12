Un candidat d'ADP condamné pour violences conjugales veut remplacer Tex

Il y a quelques jours, Tex a été viré de de la présentation des Z'amours après une mauvaise blague. "Les gars, vous savez ce qu'on dit à une femme qui a déjà les deux yeux au beurre noir ? On ne lui dit plus rien ! On vient déjà de lui expliquer deux fois !", avait-il déclaré. Si son éviction fait bondir certaines personnalités à l'instar de Laurence Boccolini, Anne Roumanoff et Elie Semoun, un autre aimerait profiter de cette occasion pour le remplacer. Il s'agit de Jean-Claude, candidat de la sixième saison de L'amour est dans le pré (M6). L'agriculteur est entré en contact avec Télé Loisirs afin de faire passer un message.

"Maud [sa compagne rencontrée grâce à ADP, NDLR] m'a dit : 'Tu es drôle et tu sais me faire rire même quand ça ne va pas... ça t'irait parfaitement.' Moi aussi, je m'y vois bien car, pour Les Z'amours, il faut un gars nature mais qui a de l'humour et sait poser aux couples des questions... un peu privées. Or, moi, avec mes amis, ça m'arrive de le faire !", a-t-il déclaré.

Il a ensuite lancé un appel à la patronne de France 2, espérant qu'elle lui ferait passer le casting. "Ils vont bien chercher des gens dans Danse avec les stars [il fait référence à Vincent Cerruti et Hapsatou Sy, NDLR]. Pourquoi pas dans L'amour est dans le pré ? Et je suis sérieux : si je suis choisi, je suis prêt à me partager entre mon exploitation et les tournages des Z'amours." En tout cas, le message est transmis !" Pas sûr qu'il obtienne une réponse...

Rappelons en effet qu'en juin 2016, Jean-Claude a été condamné à soixante jours-amende à 5 euros pour les violences envers sa compagne. Entre 2009 et 2014, on dénombre cinq mentions dans son casier judiciaire pour des conduites en état d'ivresse, une conduite sans permis ou encore un refus d'obtempérer. Rappelons que Jean-Claude a toujours nié les faits qui lui étaient reprochés.