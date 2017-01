Un chroniqueur de TPMP dans les Anges 9 ! Et ce n'est pas Matthieu Delormeau

Le 12 janvier dernier, Matthieu Delormeau a gagné un cadeau dans Touche pas à mon poste : un séjour de deux jours dans Les Anges 9 à Miami ! Un présent qui n'a pas vraiment emballé l'ex-star d'NRJ12 qui avait animé les primes des Anges entre 2013 et 2015. Du coup, comme le révèlent nos confrères de Télé Loisirs, ce n'est plus l'ancien collègue d'Ayem Nour qui part mais un autre chronique de Cyril Hanouna.

Il s'agit du bouillonnant Jean-Michel Maire ! Cette information est très sérieuse puisqu'elle a été confirmée par Matthieu Delormeau lui-même. Et comme l'indique le chroniqueur de 42 ans, les deux collègues ont choisi d'échanger leurs cadeaux remportés dans TPMP. Le beau blond gagne donc finalement un écran plat.

Et Jean-Michel Maire ira festoyer avec tous les candidats de télé-réalité retenus pour ce casting : Sarah (Secret Story 10), Milla (Les Princes de l'amour 3, Les Anges 8), Mélanie (La Villa des coeurs brisés 2), Anissa (Moundir et les apprentis aventuriers), Kim (Les Marseillais), Luna (The Voice 5), Jonathan (Secret Story 9), Anthony (La Villa des coeurs brisés 2), Jordan (Les Ch'tis), Mickaël (Le Meilleur Pâtissier saison 5) et Senna (Secret Story 4, Les Anges 1).