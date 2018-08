Un dîner presque parfait : Le sosie de Ken braqué, il attaque la production

C'est une terrible mésaventure qui est arrivée à Quentin Dehar. Son nom ne vous dit peut-être rien et pourtant, vous l'avez sûrement déjà vu à la télé. Le jeune homme est connu pour avoir dépensé des fortunes en chirurgie esthétique (277 000 euros) afin de devenir le sosie parfait de Ken, la poupée en plastique. Après un premier passage médiatique réussi, Quentin Dehar a poursuivi ses expériences sur le petit écran en participant notamment à Un dîner presque parfait en 2016, l'émission de fooding de W9. C'est cette même production qu'il poursuit aujourd'hui après avoir vu son épisode rediffusé au mois de juillet 2018. Une nouvelle exposition qui aurait eu pour conséquence une agression à Cannes début août.

C'est ce qu'ont révélé nos confrères de Télé Star mardi 14 août après l'avoir contacté : "Au cours de mon séjour, j'ai été victime d'un coup monté et j'ai été braqué. J'étais seul dans ma chambre, j'ai accepté qu'un inconnu vienne me saluer. Nous sommes restés plusieurs jours ensemble, je suis finalement tombé amoureux de lui. Il m'a ensuite proposé les services d'une coiffeuse. Au final, elle m'a agressé pour me soutirer de l'argent." Il suppose alors que cette 'coiffeuse' l'aurait reconnu avant de lui lâcher : "Tu vas être défiguré, tu ne feras plus jamais de télé."

En plus de s'être fait arnaquer de 3000 euros de biens, Quentin Dehar a également été physiquement blessé : "J'ai une trace au visage, j'ai reçu des claques, j'ai dû faire un chèque. On m'a volé tous mes sacs de luxe." Depuis cette sombre histoire, son quotidien n'est plus le même. Fini les excentricités en tout genre et la médiatisation, le sosie de Ken reste cloîtré chez lui, terrorisé comme il le raconte : "Je suis dévasté, je ne sors pas, je suis enfermé. Je suis au bord du gouffre, je ne veux voir personne."

Quentin Dehar accuse fermement la production d'Un dîner presque parfait d'avoir omis de le prévenir de la rediffusion de son passage. Une erreur qui lui aurait valu d'être attaqué : "Ils auraient dû mettre un garde du corps à ma disposition car c'était certain que j'allais faire une nouvelle fois le buzz. Les gens sont fanatiques."

Contacté à leur tour par Télé Star, les producteurs ne semblent pas plus inquiétés que cela par leur prétendue responsabilité dans son agression : "Ce candidat n'a jamais émis le souhait d'être prévenu en cas de rediffusion", assurent-ils.