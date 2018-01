Un dîner presque parfait : Un candidat handicapé rejeté ? La production répond !

Rowan Barguille, candidat potentiel à l'émission Un dîner presque parfait (W9), en est convaincu : il n'a finalement pas pu participer au show culinaire à cause de son handicap. Le jeune homme est en effet handicapé depuis un accident à deux-roues qui lui a valu un mois d'hospitalisation à Brest et un an et demi de rééducation.

Très déçu par le choix de la production Studio 89 de l'écarter de la compétition qui allait se dérouler à Quimper, le jeune homme, originaire de Mellac en Bretagne – grand amateur de pâtisserie, il parle de sa passion sur sa page Facebook La cuisine de Rowan et Isabelle – a décidé de se faire entendre.

Selon lui, tout a basculé quand il a révélé son handicap lors d'un entretien téléphonique. Avant cette révélation, tout lui laissait penser qu'il était bel et bien en lice pour le concours. "Ils m'ont demandé si j'étais disponible à telle date pour le tournage de l'émission", a assuré le jeune étudiant en BTS négociation, relations clients à Ouest-France.fr. Et Rowan d'estimer à propos de sa non-participation : "C'est clairement un acte discriminatoire. Si je n'avais pas été handicapé, la production aurait été au bout de sa démarche."

Contactée par nos confrères, la société de production Studio 89 a évoqué différents motifs pour justifier sa décision : la non-accessibilité des appartements où devaient se dérouler les dîners, le côté éprouvant des tournages et le profil du jeune homme. "Nous souhaitons sélectionner des candidats bretons, comme une Bigoudène", a assuré la production.