Un dîner presque parfait : Une candidate frappée au visage par une rivale

Mardi 28 août 2018, une scène a surpris les téléspectateurs de Un Dîner presque parfait sur W9. Une candidate en a giflé une autre en plein dîner...

En effet, alors que la compétition se déroulait à Ajaccio, Florence, "une chasseuse de plantes complètement déjantée", a eu un geste violent assez déplacé envers Alessandra, une "mama corse" selon la voix off. C'est après avoir mangé du sanglier chez Charles que la blonde a cru bon de frapper au visage sa concurrente – en pensant réaliser un geste complice ! –, une action qui a évidemment choqué tout le monde autour de la table.

Exubérante, extrêmement bavarde et compétitrice durant tout le repas, Florence a franchi les limites – après avoir fait une roue dans le salon – en giflant Alessandra qui avait pris une télécommande pour tenter de la mettre sur "pause" quelques minutes. Si l'experte en plantes a aussitôt éclaté de rire après sa gifle, sa victime a beaucoup moins apprécié le moment. "J'ai cru qu'elle avait une bague, elle m'a presque cassé la dent ! J'avoue qu'elle m'a fait très mal", a confié Alessandra. "On me met une baffe comme ça, c'est l'assiette que je balance dans la tête", a réagi Maëva, une autre participante.

Une séquence à retrouver dès à présent dans notre player vidéo !