Un, dos, tres : Mort soudaine d'un acteur phare de la série !

Triste nouvelle... Edu Del Prado, acteur et chanteur espagnol, est mort samedi 23 juin 2018 à Valence à l'âge de 40 ans. Le beau gosse, notamment connu pour son rôle de César dans la célèbre série Un, dos, tres, a, comme le rapporte la presse espagnole, été retrouvé mort.

Pour l'heure, les raisons de son décès restent floues. Toutefois, nos confrères de La Vanguardia apportent quelques éléments. D'après leurs informations, Edu Del Prado aurait succombé à une pneumonie contractée des suites d'une grave maladie.

S'il a donné la réplique à Beatriz Luengo (qui jouait Lola Hernandez) et Miguel Ángel Muñoz (qui interprétait Roberto Arenales) dans la série Un, dos, tres, Edu Del Prado était une véritable star en Espagne. Dès l'âge de 20 ans, il avait fait un carton avec un premier album baptisé Edu. Plus encore, l'artiste avait été aperçu dans la version espagnole de la comédie musicale Notre-Dame de Paris.

Mais Edu Del Prado avait également une belle notoriété en France. En effet, il avait tenté sa chance comme professeur à la Star Academy en 2007 avant de participer en 2014 à The Voice. Le chanteur avait atteint le stade des battles avant d'être éliminé.

Toutes nos condoléances aux proches du défunt Edu Del Prado.