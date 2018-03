Un ex-présentateur de JT est devenu prêtre !

En voilà une reconversion étonnante ! Daniel Duigou (68 ans) a présenté dans les années 1980 les journaux télévisés de TF1 et de Antenne 2. Mais aujourd'hui, c'est en tant que prêtre qu'il s'adresse au public. Le Parisien a pris de ses nouvelles.

D'abord journaliste à France Inter en 1973, puis à TF1 et Antenne 2, notre homme a occupé plusieurs fonctions : journaliste, présentateur, grand reporter et rédacteur en chef adjoint de Télématin. C'est finalement chez France 5, où il exerça les métiers de rédacteur en chef et médiateur que sa carrière télévisée s'arrêta en 2008. Pourtant, c'est en 1999 qu'il a été ordonné prêtre. Dispensé d'études théologiques au motif que sa "vie vaut séminaire", Daniel Duigou n'avait jamais exercé son ministère avant d'arriver à l'église Saint-Merri (IVe arrondissement de Paris), lieu où "Coluche a préparé les premiers repas des Restos du coeur", rappelle-t-il.

L'ex-homme de télé a même déjà rencontré le pape François le 1er septembre à Rome.

Daniel Duigou a décidément eu plusieurs vies puisqu'en 2008 il est devenu ermite dans le sud marocain. Une expérience dont il rêvait depuis l'âge de 14 ans. Il a été également psychologue clinicien auprès de malades du sida, psychanalyste. Un sacré parcours...