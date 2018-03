Un gars, une fille : Alexandra Lamy moins payée que Jean Dujardin, révélations !

De 1999 à 2003, Alexandra Lamy et Jean Dujardin régalaient le public de France 2 en se mettant dans la peau de "Chouchou" et "Loulou" pour les besoins de la série Un gars, une fille. On pouvait y suivre la vie quotidienne du couple, les deux personnages avaient donc autant d'importance l'un que l'autre. Pourtant, la soeur d'Audrey Lamy a fait une confidence étonnante à La Dernière Heure.

Au détour de son interview pour nos confrères, elle a dévoilé qu'elle était beaucoup moins bien payée que son partenaire à l'écran (comme à la ville à l'époque) Jean Dujardin : "Pour Un gars, une fille, je ne touchais que le tiers du salaire de Jean Dujardin, alors que la série était produite par trois femmes et qu'on avait une directrice des programmes." Agacée, la belle blonde de 46 ans en a alors parlé à celui qui est depuis devenu le compagnon de Nathalie Péchalat – avec laquelle il a eu une petite Jeanne le 5 décembre 2015 –, ce qui a changé la donne.

"Au bout de huit ou neuf mois, j'en parle à Jean. Il était d'autant plus scandalisé que c'était souvent moi qui réécrivais les textes ou les adaptais. Je faisais plus de boulot que lui et je touchais nettement moins. Il s'est rendu dans le bureau des productrices et a exigé que je gagne la même chose que lui, sinon il quittait le programme", a déclaré Alexandra Lamy.

Celle qui est actuellement à l'affiche du film Tout le monde debout, de Franck Dubosc, ne se dit pas féministe pour autant. "Les hommes étaient plus scandalisés que les femmes par cette situation. C'est pour ça que j'ai du mal à me dire féministe. Je suis citoyenne du monde. Mais sans geste fort, la cause des femmes n'avancerait pas. Donc, il faut imposer ces quotas [pour garantir la parité dans les productions, NDLR]", s'est-elle justifiée.

Des paroles qui devraient être entendues tant Alexandra Lamy s'est imposée dans le monde de la comédie ces dernières années. C'est ce qu'on lui souhaite en tout cas.