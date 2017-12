Unai Emery : L'entraîneur du PSG cambriolé, des documents confidentiels dérobés

Unai Emery pensait rester sur une note très positive le mercredi 13 janvier après la victoire du PSG contre Strasbourg (4-2) en Coupe de la Ligue. Mais c'était sans compter sur le cambriolage de son appartement parisien. Des malfrats ont profité de la présence de l'entraîneur en Alsace pour visiter son triplex sécurisé situé au 7e étage, comme le rapporte Le Point.

Malgré la vidéosurveillance située dans le hall d'entrée et la succession de deux digicodes, les visiteurs nocturnes mal intentionnés ont malgré tout réussi à repartir avec un butin estimé à 20 000 euros. Parmi les biens personnels dérobés : sa Rolex, d'une valeur de 7 000 euros, un bracelet et deux sacs Chanel appartenant à son épouse qui a découvert le cambriolage. Manquent aussi, et surtout, des documents confidentiels concernant le PSG et ses joueurs. Les malfrats sont ainsi repartis avec des pièces concernant les salaires et les projets de transfert qui à présent risquent de fuiter. Des maillots de Neymar, l'attaquant star parisien, ont aussi été emportés...

Revenu de Strasbourg vers 3h du matin, Unai Emery a depuis complété l'inventaire. La police judiciaire a été saisie de l'enquête par le parquet de Paris.

Les personnalités du football représentent des proies privilégiées pour les cambrioleurs. La liste des joueurs victimes de visites inopportunes est longue. Kingsley Coman, Karim Rekik ou encore Angel Di Maria (PSG) ont tous vécu cette traumatisante expérience.