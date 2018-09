Une famille formidable : Julie de Bona remplacée pour la saison 15...

Il va y avoir du changement dans Une famille formidable ! Malgré les audiences en baisse et le décès de Joël Santoni, le producteur de la série, le programme de TF1 fera bien son retour en 2019 avec six nouveaux épisodes. Malheureusement, ce come back se fera sans Julie de Bona. L'actrice de 37 ans, qui incarnait Christine (une amie proche de la famille Beaumont) depuis la saison 6 en 2006, n'a pas pu reprendre son rôle.

Ce sont nos confrères du Parisien qui ont annoncé la nouvelle ce dimanche 2 septembre 2018. "Le tournage des nouveaux épisodes étant prévu pour la fin de sa grossesse, celle-ci, qui a accouché début août, n'a donc pas pu être de la partie", ont-ils déclaré. Julie de Bona est en effet devenue maman pour la première fois le 13 août dernier.

Pour faire face à cet imprévu, la production d'Une famille formidable a casté une nouvelle actrice. Il s'agit de Sabrina Seyvecou qu'on a pu voir dans les films Victoria (2016), Cloclo (2012) ou encore Hors-la-loi (2010). "Je me dis que je vais forcément décevoir les fans de Julie de Bona. Mais toute l'équipe a été très accueillante, très bienveillante, et à aucun moment on ne m'a demandé de l'imiter", a-t-elle confié au Parisien.