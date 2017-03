Une "jeune femme" fascinante a conquis Patrice Leconte et ses jurés...

L'équipe du film Going to Brazil était réunie pour la présentation de cette comédie déjantée durant l'après-midi : la complicité de Philippine Stindel, Patrick Mille, Margot Bancilhon, Joseph Malerba et Vanessa Guide était palpable lors de cette avant-première, il manquait toutefois l'irrésistible Alison Wheeler. Le soir venu, c'est Le Chanteur de Gaza de Hany Abu-Assad qui a projeté.