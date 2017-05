Une playmate pose nue en haut d'une montagne et fait scandale

Se séparer de ses vêtements et poser dans le plus simple artifice, une habitude pour cette bombe néo-zélandaise de 25 ans répondant au nom de Jaylene Cook. De retour sur ses terres natales, la playmate s'est lancé un défi de taille, celui de gravir le mont Taranaki, qui culmine à plus de 2500m, accompagnée de son chéri. Une mission accomplie non sans douleur, ce qu'elle a tenu à célébrer de façon originale (pas tant que cela pour elle).

Fière de sa performance, Jaylene Cook a partagé une photo de sa silhouette après son éprouvante ascension. Alors qu'un équipement de randonnée aurait été de rigueur, chaud qui plus est par les -11°C annoncés par le modèle de Playboy, pas du tout. C'est totalement nue, simplement chaussée d'une paire de baskets, que la playmate s'affiche de dos, surplombant les nuages. "Nous l'avons fait !! C'est de loin la chose la plus dure que j'aie jamais faite ! Aussi bien mentalement que physiquement. Deux minutes après avoir quitté le parking, je souffrais déjà, je transpirais et j'étais prête à rebrousser chemin. Mais c'est incroyable ce que vous pouvez accomplir avec avec l'encouragement et le soutien de votre partenaire !", a-t-elle commenté sur sa page Instagram.