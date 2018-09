Une "seconde chance" pour Kevin Spacey ? Robin Wright "y croit" !

Attendue à l'affiche de la saison 6 de House of Cards, dont elle reprend seule les rênes depuis le scandale Kevin Spacey, Robin Wright a de nouveau évoqué son ex-partenaire de jeu à l'écran. À peine deux mois après avoir brisé le silence sur les diverses accusations d'agressions sexuelles visant l'acteur américain, l'interprète de Claire Underwood a de nouveau surpris par les propos qu'elle a tenus à l'égard de Spacey.

Dans une interview publiée par Net-A-Porter le 31 août 2018, Robin Wright a été interrogée sur le possible retour de Kevin Spacey – alors que le film Billionaire Boys Club a fait l'un des plus gros fours de l'histoire au box-office américain avec 618 dollars de recettes sur son premier week-end d'exploitation en août. "Je ne sais pas comment réagir à cela", prévient Robin Wright qui, néanmoins, donnera bien son avis sur la question : "Tout le monde a la capacité de changer. En ce sens, une deuxième chance, peu importe comment vous appelez cela, oui absolument, j'y crois."

Robin Wright, qui espère donc que Kevin Spacey saisisse sa seconde chance, va encore plus loin en évoquant "cette partie de l'industrie" qu'elle déteste. "Je crois que la vie privée de chacun doit rester privée. Positive, négative, neutre, quoi que ce soit – je ne pense pas que ça devait être l'affaire de tout le monde. Mais je ne parle pas de ce mouvement [#MeToo, NDLR]. Je parle des médias. L'exposition. C'est une sensation horrible", dit-elle.

Révélant ne pas avoir été contacté par Kevin Spacey depuis le premier témoignage, celui d'Anthony Rapp, Robin Wright dit : "Il me contactera quand il sera prêt, j'en suis sûre. Je pense que c'est comme c'est comme cela que ça doit se faire."

En juillet, devant les caméras de NBC, Wright s'était confiée pour la première fois sur l'affaire Kevin Spacey. "Je pense que nous avons tous été surpris, et en définitive, tristes", confiait prudemment Robin Wright, avant d'affirmer que la production a cherché à "aller de l'avant". L'actrice confiait être "soulagée que l'on ait pu terminer la série comme prévu". "Kevin et moi, nous nous connaissions seulement entre 'Action' et 'Coupez', et les pauses en plateaux sur lesquels nous rigolions beaucoup, avait-elle poursuivi. Je ne connaissais pas l'homme. Je connaissais l'artiste incroyable qu'il est."