Une star de l'humour pousse un coup de gueule contre Airbnb et s'explique...

Plateforme très appréciée des voyageurs, Airbnb est aujourd'hui dans le viseur du comédien et humoriste Jhon Rachid. Sur Facebook, il a poussé un coup de gueule pour mettre en cause les pratiques suspectes de certains loueurs...

Sur sa page, Jhon Rachid a partagé sa très désagréable mésaventure avec Airbnb du fait d'avoir le plus grand mal à louer un bien en son nom propre. "Bon voilà j'ai jamais réussi à louer un seul appart sur airbnb et j'ai essayé 10 fois. Donc j'ai changé ma description... Loin de moi l'idée que c'est à cause de mon appartenance ethnique mais quand même... Et la seule fois où j'ai réussi à avoir un appartement c'est en les faisant louer par des amis avec un nom plus euhh doux", écrit-il. S'il refuse de crier au racisme de la part de la société, le comédien s'interroge et constate quand même que les loueurs inscrits sur la plateforme ne se privent pas pour avoir des critères de location très orientés...

Jhon Rachid ajoute : "Autre chose dernièrement j'ai dû annuler un appart et j'ai payé 500 euros pour ne dormir aucune nuit. C'était dans les conditions, j'ai très mal au cul, mais tant pis pour moi. Mais faut vraiment être un site de merde pour d'une part laisser passer 'le filtrage ethnique', si tu veux pas louer à des noirs et des arabes bah mets pas ton appart en location en France, et de deux mettre des conditions d'annulation aussi abusives, c'est incroyable (...) On peut se dire que ce n'est pas de leur faute mais de la faute aux propriétaires, oui, vrai, mais en Amérique ils ont fait le ménage des proprios chelou qui ne louaient à aucun noir ... bref j'irai dormir chez vous Airbnb c'est pas pour demain."