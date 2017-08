Une star de Sex & The City bientôt gouverneur de New York ? Elle ne nie pas...

Moins star que Sarah Jessica Parker ou Kim Cattrall, Cynthia Nixon restera pour des millions de téléspectateurs l'inoubliable Miranda de la série Sex & The City. Et voilà aujourd'hui qu'elle pourrait bientôt devenir le gouverneur de ces téléspectateurs qui sont aussi des électeurs à New York.

Après avoir été l'avocate cynique et sous pression de Sex and The City, Cynthia Nixon s'éloigne des écrans pour mener sa vie en politique. À l'instar des Ronald Reagan, George Murphy, Arnold Schwarzenegger ou encore Ben Jones de la cultissime série Shérif, fais-moi peur !, Cynthia Nixon pourrait bien briguer un poste de gouverneur dans les années à venir. Selon le Wall Street Journal, l'interprète de Miranda Hobbes dans la série à succès des années 90 aurait été sollicitée par des groupes progressistes pour se présenter à la prochaine primaire démocrate afin de tenter de remplacer le gouverneur actuel de New York, Andrew Cuomo.

Cynthia Nixon est l'une de ces stars très engagée, notamment dans l'État de New York où elle se bat notamment pour les écoles publiques américaines, le planning familial, le droit des femmes ou encore celui des LGBTQ, elle qui est mariée à une femme, Christine Marinoni, depuis 2012. Si elle n'a pas répondu tout de suite à la rumeur lancée par le Wall Street Journal, la comédienne de 52 ans a réagi et n'a pas nié !

"Vous savez, je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient me voir candidater... pour plusieurs raisons. Mais je pense que la première d'entre elles, c'est l'éducation, a commenté la star au Today Show. C'est un vrai problème dans l'État de New York. Nous sommes 49e en termes de fonds équitables. Ce qui signifie qu'il n'y a qu'un seul État pire que le nôtre et c'est l'Illinois. Le gouverneur Cuomo aime à dire que nous passons plus de temps sur un élève que les autres États, ce qui est vrai, mais la raison est la suivante : c'est parce que nous passons tellement de temps sur les enfants des quartiers les plus riches qu'il faut bien que ça s'équilibre."

Si Cynthia Nixon brigue donc un mandat, elle ne devrait pas tarder à l'annoncer de manière officielle. En effet, l'élection au poste de gouverneur se tiendra en novembre 2018...