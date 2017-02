Une star du JT et une de BFMTV se font dérober leur dossier médical...

Faut-il s'attendre à en savoir un peu plus sur les petits et (peut-être les gros) pépins de santé des stars du show business ? Voilà qui est possible depuis qu'un médecin parisien réputé s'est fait voler son ordinateur...

Comme le rapporte Closer, un praticien installé dans un coin huppé du 15e arrondissement de la capitale s'est fait voler son ordinateur de travail le 13 février. Un homme d'environ 40 ans, qui n'avait pas pris rendez-vous, était visiblement au courant que des patients célèbres fréquentaient le cabinet et il a profité d'une pause du médecin pour s'introduire dans son bureau et dérober l'ordinateur. Le site rapporte qu'il serait tombé sur le médecin en question en repartant et que celui-ci, surpris de sa présence, l'aurait questionné. C'est en prétextant un rendez-vous chez un kinésithérapeute que l'individu a pu prendre ses jambes à son cou avant que la victime ne réalise ce qu'il venait de se produire.

Ce cambriolage inquiète le show business et tout particulièrement le monde de la télévision car plusieurs patients sont des vedettes du petit écran. Ainsi, Closer croit savoir que sont visées une journaliste de BFMTV (Ruth Elkrief ? Roselyne Dubois ?) et une star du JT de 20h (sans préciser de quelle chaîne, ni s'il s'agit d'un homme ou d'une femme)... Pour l'heure, le parquet de Paris a lancé une enquête menée par sa section criminelle. Le visionnage des caméras de vidéo-surveillance serait inutile car les caméras n'enregistraient pas mais filmaient uniquement en temps réel comme un écran de contrôle. Enfin, inutile d'espérer qu'un quelconque mot de passe ait pu protéger les fichiers puisque certains dossiers médicaux étaient ouverts sur l'écran de l'ordinateur...

Thomas Montet