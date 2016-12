United State of Pop 2016 : Rihanna au top s'acoquine avec Drake et Timberlake

Chaque année depuis 2007, le brillant DJ Earworm se penche sur les plus gros tubes des charts américains pour les mélanger et n'en faire plus qu'un. C'est un bilan toujours très réussi, d'autant qu'il pousse l'exercice jusqu'à mélanger les clips des chansons. United State of Pop (titre du résultat de cette manoeuvre prodigieuse) nous offre alors un best of assez détonant de l'année musicale qui vient de s'écouler.

Après un mix fin du monde en 2011 intitulé World Go Boom, l'édition 2012 s'intitulait Shine Brigther. En 2013, on retrouvait Rihanna et Katy Perry avec leurs tubes Stay et Roar ainsi que la révélation Lorde pour un mash-up intitulé Living the Fantasy. En 2014, le mix porte le nom de Do What You Wanna Do, mais de nombreuses critiques s'élèvent pour déplorer l'absence des tubes Chandelier de Sia et Anaconda de Nicki Minaj. Pour 2015, clin d'oeil à l'événement ciné de l'année avec un mash-up intitulé 50 Shades of Pop. Et cette fois-ci, pas d'oubli avec Riri, Drake, Justin Bieber et Adele.

Cette année, le mix de DJ Earworm s'intitule Into Pieces et réunit une nouvelle fois Rihanna (Needed Me et Work ainsi que sa collaboration avec Calvin Harris, This Is What You Came For) et Justin Bieber (Love Yourself) en y ajoutant une bonne dose de Justin Timberlake (son tube Can't Stop The Feeling!), mais aussi les stars musicales du récent défilé Victoria's Secret : The Weeknd (Starboy) et Bruno Mars (24K Magic). Moins connu de ce côté de l'Atlantique, le groupe Twenty One Pilots est largement représenté avec trois de ses titres : Stressed Out, Heathens et Ride. Pour finir, on y retrouve le premier tube solo Zayn Malik depuis son départ du groupe One Direction, le sexy Pillowtalk... Du grand art !

Tracklisting complet :

Bruno Mars – 24K Magic

Calvin Harris and Rihanna – This Is What You Came For

D.R.A.M. and Lil Yachty – Broccoli

Desiigner – Panda

DJ Snake and Justin Bieber – Let Me Love You

DNCE – Cake by the Ocean

Drake featuring Wizkid and Kyla – One Dance

Fifth Harmony and Ty Dolla $ign – Work from Home

Flo Rida – My House

Justin Bieber – Love Yourself

Justin Timberlake – Can't Stop the Feeling!

Lukas Graham – 7 Years

Major Lazer featuring Justin Bieber and MØ – Cold Water

Mike Posner – I Took a Pill in Ibiza

Rae Sremmurd – Black Beatles

Rihanna – Needed Me

Rihanna and Drake – Work

Sia – Cheap Thrills

The Chainsmokers and Daya – Don't Let Me Down

The Chainsmokers and Halsey – Closer

The Weeknd and Daft Punk – Starboy

Twenty One Pilots – Stressed out

Twenty One Pilots – Heathens

Twenty One Pilots – Ride

Zayn – Pillowtalk