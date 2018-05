Ursula Corbero (La Casa de Papel) : Son amoureux n'est pas inconnu !

Ursula Corbero n'est pas un coeur à prendre. Croisée sur les marches lors de la cérémonie d'ouverture du Festival de Cannes 2018, la star de La Casa de Papel (elle incarne l'emblématique Tokyo dans la série espagnole Netflix) était au côté de son amoureux. Et celui-ci est loin d'être un parfait inconnu.

En effet, la divine brunette de 28 ans, qui avait incarné Ruth Gómez dans la série adolescente Physique ou Chimie, est en couple avec le magnétique Chino Darin... qui n'est autre que le fils du brillant Ricardo Darin, l'acteur argentin (star en son pays) actuellement à l'affiche d'Everybody Knows avec Penélope Cruz et Javier Bardem.

Comme son talentueux papa (qu'on a pu admirer dans Dans ses yeux, Les nouveaux sauvages ou encore Carancho), Chino est acteur. L'Argentin de 29 ans a en effet joué dans Historia de un clan (2015), Muerte en Buenos Aires (2014) et plus récemment dans La Reine d'Espagne, justement aux côtés de Penélope Cruz. Il sera également à Cannes (sélection Un Certain Regard) pour défendre L'Ange, un film de Luis Ortega dont il a hérité du premier rôle, peut-être celui de la révélation.

Canon à souhait, Chino était également là pour soutenir son père et accessoirement pour admirer sa sublime petite-amie, impeccable dans sa robe noire et parée de bijoux Messika. Plus tard dans la soirée, le couple a été pris en photo à la sortie du Palais des Festivals. Puis Ursula a été vue à la première soirée Sandra & Co de la quinzaine, posant notamment avec notre Shy'm nationale.