Usher atteint d'herpès : Une plaignante dit détenir une sextape

Le scandale très glamour fait grand bruit outre-Atlantique : Usher est accusé d'avoir exposé plusieurs de ses conquêtes à l'herpès, maladie sexuellement transmissible qu'il aurait contractée autour de l'année 2009. Omettant de partager la précieuse information avec ses partenaires, le célèbre chanteur de 38 ans n'aurait ainsi pas respecté la loi qui oblige à dresser un état des lieux avant de passer à l'acte. Si l'artiste américain, poursuivi en justice, ne s'est toujours pas exprimé sur cette affaire, l'une de ses supposées conquêtes fait beaucoup parler d'elle, une jeune femme répondant au nom de Quantasia Sharpton.

Après avoir donné une conférence de presse au début du mois d'août, accompagnée de sa très médiatisée avocate Lisa Bloom, elle dit à présent détenir des images prouvant qu'elle a bien eu des relations sexuelles avec Usher. C'est en tout cas ce qu'elle a déclaré à la youtubeuse Jacob Kohinoor, comme le rapport TMZ.

Quantasia Sharpton aurait filmé leurs ébats avec l'accord du chanteur et tenterait de récupérer les images de surveillance de l'hôtel d'Atlantic City où ils se seraient retrouvés en 2014. Usher apparaîtrait en train d'entrer dans sa chambre, ce qui corroborerait le témoignage d'un employé de l'hôtel qui affirme que le chanteur aurait rejoint sa conquête peu après minuit. Une version que l'interprète de Yeah! aurait toujours niée malgré l'absence de commentaires officiels, avançant que la jeune femme n'est pas son genre.

L'affaire de l'herpès d'Usher a tout dernièrement intéressé l'émission Quotidien qui, pour sa grande rentrée sur TMC, lui a accordé un reportage pour sa rubrique Petit Q. Une séquence qui a suscité des réactions très controversées de Jamel Debbouze, invité pour la sortie de son nouveau spectacle Maintenant ou Jamel, qui débarque le 1er décembre à La Cigale. Le célèbre humoriste et acteur de 42 ans est accusé de "grossophobie" après avoir qualifié Quantasia Sharpton de "menteuse" et avoir déclaré qu'une relation entre la jeune femme et Usher était "impossible", sous-entendu du fait de ses courbes généreuses.

Peut-être que cette sextape, si elle existe réellement, pourrait le faire changer d'avis...