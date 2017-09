Usher : L'homme qui l'accuse de l'avoir exposé à l'herpès balance...

Les ennuis se poursuivent pour Usher. Empêtré dans un scandale sexuel et sanitaire peu glamour dans lequel il nie toujours toute implication, le chanteur de 38 ans est accusé par plusieurs ex-conquêtes de les avoir exposées à l'herpès, maladie sexuellement transmissible qu'il aurait contractée il y a déjà plusieurs années.

Parmi les plaintes figurent celles de deux femmes, Quantasia Sharpton (qui dit détenir une preuve vidéo de leurs ébats), et une anonyme qui avait jusqu'à aujourd'hui refusé de décliner son identité. Selon TMZ, elle s'appelle Laura Helm et affirme avoir couché avec la star américaine à deux reprises au cours des récents mois. Atteinte d'herpès, elle réclame 20 millions de dollars de dommages et intérêts, dossier médical à l'appui.

Si deux femmes en ont après Usher devant les tribunaux, les problèmes ne s'arrêtent pas là pour l'interprète de Yeah! puisqu'il est également pointé du doigt par un supposé ex-amant. Contacté par TMZ, l'homme en question n'a pas souhaité donner son nom mais il n'a pas hésité à balancer quelques détails, assurant que le chanteur l'avait exposé à l'herpès lors de rapports sexuels non protégés qui auraient eu lieu dans "un spa de Koreatown à Los Angeles".

À la suite de ces nouvelles accusations, Usher (qui est marié depuis 2015 à Grace Miguel, sa compagne depuis environ neuf ans) a fait savoir par l'intermédiaire de son avocat qu'il préparait l'offensive. "Usher se défendra vigoureusement au tribunal contre ces attaques opportunistes. Il ne fera plus aucun commentaire sur ces affaires juridiques privées", a déclaré Zia Modabber. La suite de la saga au prochain épisode...