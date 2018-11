Usher recasé après son divorce avec une star de télé-réalité ?

En mars dernier, Usher officialisait sa séparation de Grace Miguel à qui il était marié depuis seulement deux ans. Le chanteur américain de 40 ans n'avait plus fait parler de ses amours depuis.

Alors que P. Diddy a récemment organisé une grande soirée d'anniversaire à Los Angeles pour ses 49 ans célébrés le 4 novembre dernier – fête de grande envergure qui a rassemblé Beyoncé, Jay-Z, Kelly Rowland, Wiz Khalifa, LL Cool J, Mary J. Blige ou encore Kourtney Kardashian et French Montana –, Usher faisait également partie de la longue liste d'invités. L'ancien mentor de Justin Bieber ne s'y est pas rendu seul. Une source rapporte en effet à la Page Six du New York Post que le chanteur était accompagné de Shaniece Hairston : "Ils sont arrivés et repartis ensemble."

Âgée de 25 ans, la jolie brune est connue pour sa participation à l'émission de télé-réalité Livin' Lozada diffusée sur la chaîne OWN en 2015 et 2016. Elle apparaissait aux côtés de sa maman Evelyn Lozada précédemment vue dans une autre émission Basketball Wives.