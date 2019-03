Vaimalama Chaves attaquée sur son poids : "Oui, j'en ai pris..."

Les réseaux sociaux peuvent être un univers impitoyable et Vaimalama Chaves peut en témoigner. Miss France 2019 a récemment été victime de violentes attaques sur son physique, après la publication d'une photo d'elle en maillot de bain sur une plage de Moorea, à Tahiti. "Lorsqu'on est miss, on doit faire plus attention à ce qu'on mange", "Fais un peu d'effort pour ton corps et tu seras parfaite pour Miss Univers", "Elle a trop de ventre", pouvait-on notamment lire.

Des critiques qui n'ont fort heureusement pas touché notre sublime reine de beauté âgée de 24 ans. Interrogée par nos confrères de Gala, elle a même admis avoir pris du poids depuis son sacre le 15 décembre 2018 : "Oui, c'est vrai, j'ai pris un peu de poids depuis mon élection. Mais comment pourrait-il en être autrement ? Je suis invitée tous les jours, midi et soir, à des tables merveilleuses ! Je savoure ma chance et les plats délicieux que l'on me sert !" .

Vaimalama Chaves assure toutefois qu'elle ne compte pas se laisser aller et que son frigo est rempli de nourriture saine. "Mais vous me voyez débarquer au restaurant avec mon Tupperware ?, plaisante-t-elle, Oui, j'ai des rondeurs. Et alors ? Ou alors ceux qui me critiquent sont jaloux et ils feraient mieux d'aller manger un casse-croûte au lieu de déverser leur haine sur les réseaux sociaux !".

Victime de harcèlement scolaire à l'adolescence, à cause de son surpoids, la belle brune ne compte pas se laisser submerger par l'émotion à chaque fois qu'elle lit un commentaire médisant : "A l'époque, je n'avais pas de recul. Les médisances m'affectaient beaucoup. Mais depuis, j'ai lu, j'ai réfléchi, j'ai mûri. Et j'ai réalisé que mon bonheur ne pouvait pas dépendre du regard des autres. Ce que les gens pensent ou disent, ça les regarde. Je ne veux pas les laisser me dicter leur loi ! (...) Entre être une Miss bien en chair mais épanouie et souriante, et être une Miss toute mince avec des abdos mais frustrée, aigrie et affamée, j'ai choisi mon camp !". Une belle réponse à tous ses détracteurs.

Miss France 2019 harcelée au collège

En février dernier, Vaimalama a évoqué le harcèlement scolaire qu'elle a subi au collège, lors d'une interview pour Le Parisien. Elle a admis que cela été très difficile à vivre : "Je n'ai pas réussi à m'adapter à ce rythme. J'ai pris du poids car j'avais la flemme de faire des efforts." Loin de faire attention à son apparence, elle a admis a avoir été "très négligée", de quoi provoquer de nouvelles moqueries.

"Les autres me disaient que je ressemblais à un sac", s'est-elle souvenue. Elle s'est donc vite isolée et est ainsi devenue une cible encore plus parfaite pour les autres élèves : "On me voyait différente car je ne parlais à personne, j'étais mal en groupe. (...) Je vivais la boule au ventre." Mais un jour, Vaimalama a décidé de ne plus se laisser faire et a réagi : "Jusqu'à ce qu'un jour, je dise stop à un gamin qui m'insultait. Je me suis vraiment énervée. J'avais décidé de ne plus me laisser faire, alors les attaques ont diminué. Il faut apprendre à se défendre, et parfois si cela ne marche pas avec les mots, il faut tirer les cheveux ! Et puis j'ai commencé à faire attention à moi, car j'avais envie de m'aimer à nouveau."