Vaimalama Chaves chahutée : La bouleversante lettre qu'elle a écrite à un fan

Ces derniers jours, Vaimalama Chaves, Miss France 2019, a été la cible de plusieurs piques de la part de chroniqueurs de Touche pas à mon poste et de sa version people animée par Matthieu Delormeau. Même Rachel Legrain-Trapani, ex-Miss France 2007, n'avait – dans un premier temps – pas clairement soutenu sa camarade... loin de là.

Heureusement, notre reine de beauté en exercice jouit d'une très belle popularité (notamment sur les réseaux sociaux où elle est très suivie !) et elle a une nouvelle fois pu le constater il y a quelques jours. "Je ne pourrai jamais faire l'unanimité et ce n'est pas grave. Je suis bien dans mes baskets et je continuerai à faire de mon mieux. Soyons heureux :) #sereine #toutvabien", tweetait-elle ce 26 février après les accusations de "recherche de buzz". Et si son mental positif ne suffisait pas à la faire aller bien après cette séquence négative, un internaute a décidé de lui assurer son soutien d'une très belle manière : en dévoilant une belle lettre écrite de la main de notre Miss.

"N'oublie pas... Tu n'es pas trop. Tu n'es pas non plus pas assez. Tu es toi avec tes (nombreuses) qualités", a écrit un certain Anto en citant la fameuse lettre que Vaimalama lui a envoyée récemment. Dans celle-ci, très bien écrite, on pouvait lire : "À Anto, Merci pour ta magnifique lettre et tes confidences. Nos rêves sont les nôtres et nous sommes qui nous sommes. Personne d'autre que toi peut avoir un impact sur ta situation et tes ressentis. Tu n'es pas trop. Tu n'es pas non plus pas assez. Tu es toi avec tes qualités et tes défauts et j'espère qu'un jour, on on pourra faire briller le monde par notre assurance et nos imperfections. Prends soin de toi et sois heureux. Gros bisous, Vai 2019."

Une Miss en or...