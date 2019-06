Vaimalama Chaves en couple avec un youtubeur ? elle répond avec humour

Vaimalama Chaves, notre populaire Miss France 2019, aime s'amuser des rumeurs.

Alors qu'elle lisait sur Twitter ce 25 juin qu'elle était certainement en couple avec le youtubeur Henni Mohamed, la reine de beauté de 24 ans a saisi cette opportunité pour rétablir la vérité avec malice. "Mais vous ne pouvez pas me trouver un mec qui répond plus à mes critères ?", a-t-elle lancé en prenant le soin d'ajouter des smileys désespérés.

C'est alors que le principal intéressé est intervenu et a répondu : "Tu me mérites pas." Et Vaimalama Chaves de relancer avec humour : "Tu as raison ! Faut viser plus haut que moi ! Comment ils ont pu prétendre que tu ne te contenterais que d'1m78 ? Bande de fous." Ni une ni deux, le youtubeur a invité Miss France à poursuivre la conversation en privé... Certains ne perdent pas le nord !

Quelques heures plus tôt, Vaimalama Chaves faisait déjà parler d'elle alors qu'elle révélait n'avoir nullement l'intention de participer aux concours Miss Monde ou Miss Univers en fin d'année. Elle a déclaré via une vidéo postée sur ses réseaux sociaux : "Vous avez été nombreux à me demander à quelle compétition internationale j'allais participer cette année. Et aucun d'entre vous n'a suggéré que, peut-être, je ne participerais à aucune d'entre elles. Comme vous devez le savoir, les filles vont venir se préparer à Tahiti et je ne peux pas ne pas être là. Pour vivre la vie que vous voulez avoir, il faut savoir renoncer à ce que vous ne voulez pas. Et moi, je veux être ici. Alors voilà, j'ai choisi la Polynésie au détriment de Miss Univers et Miss Monde, quelle que soit la date à laquelle ça aura lieu (...) À bientôt nulle part !"